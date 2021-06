Roland Garros, i risultati di oggi: altra semifinale "cabala" per Nadal. Donne: esulta Sakkari, delusione Gauff

Al Roland Garros di tennis a Parigi tra gli uomini Rafa Nadal ha lottato ma ha rispettato il pronostico contro l'argentino Diego Schwartzman. Pronostici sempre più saltati, invece, tra le donne.

QUATTORDICESIMA SEMIFINALE PER NADAL

Un attesa del verdetto serale tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, in semifinale è già giunto il Re di Parigi, Rafa Nadal, per la quattordicesima volta in carriera sulla terra rossa transalpina. Questo vuol dire che il maiorchino, ogni volta che ha raggiunto sinora la semifinale al Roland Garros, ha poi trionfato in finale. Nadal ha battuto in quattro set (punteggio 6-3, 4-6, 6-4, 6-0) l'argentino Diego Schwartzman, al termine di una grande battaglia. Da segnalare un set perso da Nadal dopo 36 vinti consecutivamente. Anche nel terzo set Schwartzman ha dato tutto per cercare di reggere l'urto di Nadal, cedendo però per 6-4. Senza storia l'ultimo set, come senza energia è rimasto l'argentino, vittorioso sul maiorchino solo una volta (a Roma nel 2019) in 12 confronti diretti. «Secondo e terzo set sono stati davvero combattuti. E' normale perdere un set, non mi aspetto di vincere sempre in tre set. Dalla fine del secondo set in poi ho giocato un alto livello di tennis»: Così Nadal a Eurosport. Aspettando (venerdì) Djokovic o Berrettini.

PROSEGUE LA CORSA DI MARIA SAKKARI

Nel tabellone femminile delle outsider prosegue la corsa della greca (testa di serie n°17) Maria Sakkari, che si è sbarazzata anche della detentrice del titolo 2020. La polacca Iga Swiatek è stata infatti sconfitta con un doppio 6-4. Si è invece fermata la marcia della giovane statunitense Coco Gauff, battuta 7-6, 6-3 dalla 33 al Mondo Barbora Krejcikova. Sarà così la ceca a sfidare Maria Sakkari in semifinale. Dall'altra parte, lo ricordiamo, la russa Anastasia Pavlyuchenkova sfiderà domani la slovena (n°85 al mondo) Tamara Zidansek, per un Roland Garros al femminile davvero impronosticabile alla vigilia.

