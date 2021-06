Roland Garros: Pavlyuchenkova e Krejcikova in finale. Domani Zverev-Tsitsipas e Djokovic-Nadal

Sarà tra Anastasia Pavlyuchenkova e Barbora Krejcikova la finale femminile del Roland Garros 2021. La russa, alla prima finale di uno Slam, ha superato per 7-5 6-3 la slovena Tamara Zidansek. Primo set in cui la Pavlyuchenkova va sotto 2-0 ma poi riesce a raggiungere e superare l'avversaria, portandosi sul 5-3. Il finale però non è così scontato, perché la Zidansek tenta la rimonta ma cede 7-5. Il secondo set sembra quasi andare sull ostesso copione, con la Pavlyuchenkova che, dopo essere stata avanti 4-1, si fa recuperare fino al 4-3, quando la slovena però perde nuovamente la battuta e lascia andare l'incontro all'avversaria.

Combattuta ancor più della prima semifinale la sfida tra la Krejcikova e la greca Maria Sakkari, numero 18 del mondo. Primo set per la ceca, chiuso sul 7-5, poi è l'ellenica a salire in cattedra, portandosi a casa il secondo con il punteggio di 6-4. Il terzo è una vera battaglia, colpo su colpo. La Sakkari salva ben tre match point sul 6-7 e un altro (su un colpo inizialmente chiamato lungo) sull’8-7, ma alla fine deve arrendersi alla ceca per 9-7.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domani, 11 giugno, toccherà invece agli uomini. Alle 14.50 sarà la volta della prima semifinale tra Sascha Zverev e Stefanos Tsitsipas. Seconda semifinale consecutiva a Parigi per il greco e seconda del 2021, mentre è la terza in assoluto per il tedesco, che nei confronti diretti per ora è sotto 5-2. Alle 17.30 invece sarà la volta di Novak Djokovic e Rafael Nadal. I precedenti dicono 29-28 per i lserbo, numero un odel mondo. A Parigi i due si sono già sfidati 8 volte, con 7 successi per lo spagnolo, l'ultimo proprio nella finale dello scorso anno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA