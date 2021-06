Roland Garros, Musetti vince il derby contro Cecchinato: agli ottavi contro Djokovic

Lorenzo Musetti - all'esordio assoluto in uno Slam - si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il toscano si è aggiudicato il derby azzurro contro Marco Cecchinato (foto sotto) con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di tre ore di gioco.

Musetti, 19 anni e all'esordio in un torneo dello slam, agli ottavi affronterà Novak Djokovic. Nel terzo turno, infatti, il serbo numero uno al mondo ha eliminato in 92 minuti il lituano Ricardas Berankis, senza concedergli palle break (6-1, 6-4, 6-1), e approdando al quarto turno a Parigi per il dodicesimo anno consecutivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 16:24

