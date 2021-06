Lorenzo Musetti - all'esordio assoluto in uno Slam - si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il toscano si è aggiudicato il derby azzurro contro Marco Cecchinato (foto sotto) con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di tre ore di gioco.

Musetti, 19 anni e all'esordio in un torneo dello slam, agli ottavi potrebbe incontrare Djokovic.

