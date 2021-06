Roland Garros, Matteo Berrettini batte Daniel e approda al secondo turno

Matteo Berrettini supera il primo turno del Roland Garros battendo con il punteggio di 6-0, 6-4, 4-6, 6-4 Tarò Daniel. Il tennista azzurro si qualifica così al secondo turno degli Open di Francia. Berrettini era l'ultimo degli italiani impegnati in questo primio turno. Sono ben 10 gli "azzurri" che sono approdati al secondo turno. Tra questi, anche Andreas Seppi che si è qualificato per il secondo turno del torneo del Roland Garros, battendo in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime, n.21 al mondo, col punteggio di 6-3, 7-6, 4-6, 6-4

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 19:31

