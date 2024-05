Roland-Garros, i risultati di oggi: Cobolli supera Medjedović, Darderi batte Hijikata. Vince anche Zeppieri

lI Roland Garros entra nel terzo giorni di partite, con tutti i tennisti in gara che si preparano per concludere il primo turno del torneo. Scendono in campo ben tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri, con questi ultimi due che sono tra i primi a scendere in campo nel torneo. Non ci sarà Jannik Sinner che ha già disputato il suo primo incontro nel secondo Grande Slam della stagione. L'altoatesino ha sfidato Christopher Eubanks nel 1° turno e al prossimo affronterà Richard Gasquet.

Sinner, quando gioca contro Gasquet: orario e dove vederlo al Roland Garros

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA