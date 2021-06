Fabio Fognini vola al Roland Garros e approda al terzo turno battendo l'ungherese Marton Fucsovics in tre set. L'azzurro si è imposto in tre set (7-6, 6-1, 6-2) in due ore e 20'. Adesso affronterà l'argentino Federico Delbonis.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 16:49

