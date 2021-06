Incredibile al Roland Garros: arrestata la tennista russa Sizikova. Cosa è successo

Colpo di scena al Roland Garros. Ma non in campo. Una giocatrice è stata arrestata fuori dalla sala massaggi dopo una partita persa in doppio. Si tratta della russa Yana Sizikova, che è accusata di aver truccato delle partite.

La tennista, numero 101 al mondo in doppio e numero 765 in singolare, è finita in manette dopo una lunga indagine della polizia di Parigi, partita nell'ottobre scorso. Si parla di "frodi tra bande organizzate" e "corruzione sportiva attiva e passiva". Secondo il racconto fatto dal quotidiano "Le Parisien", la Sizikova aveva appena terminato la partita di doppio di primo turno insieme ad Ekaterina Alexandrova (persa contro le australiane Ajla Tomljanovic e Storm Sanders) quando è stata raggiunta dalla polizia francese. Le guardie di sicurezza del torneo hanno cercato di impedire l'arresto, ma senza successo. La giocatrice è stata poi condotta nei locali del Servizio centrale per le Corse e Giochi della polizia giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 13:08

