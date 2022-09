Roger Federer si ritira: «Lascio il tennis». L'annuncio che chiude un'epoca

Oggi è un giorno storico per il tennis mondiale. Roger Federer, uno dei tennisti più forti e vincenti di sempre, ha infatti annunciato il suo ritiro, in un post su Instagram in cui afferma che la Rod Laver Cup della prossima settimana sarà il suo ultimo impegno: dopo quella data, lo svizzero non parteciperà più a tornei dello slam o dell'Atp.

«Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour», dice lo svizzero in un messaggio affidato ai social.

L'annuncio di Federer chiude oggettivamente un'epoca: Roger, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, in carriera ha vinto 103 titoli Atp ed è stato numero uno del mondo (classifica Atp) per 237 settimane consecutive, un record, per un totale di 310 settimane. Federer, 41 anni, ha conquistato 20 titoli dello Slam, di cui 8 a Wimbledon, un record.

