Roberta Vinci ricorda la storica finale tutta italiana agli Us Open di cinque anni fa: «Io e Flavia Pennetta abbiamo realizzato un sogno»

Cinque anni fa io e @flavia_pennetta ci siamo trovate a New York, a giocare la finale degli @usopen

Abbiamo realizzato il sogno per cui avevano lavorato da ragazzine quando all’Acquacetosa mangiavamo di nascosto il panino alla porchetta guardando ai poster di Di Caprio e Maldini pic.twitter.com/VPnrOj84dZ — Roberta Vinci (@roberta_vinci) September 12, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 22:15

ricorda con ununa giornata storica per il tennis italiano, che ha vissuto insieme alla collega. «Cinque anni fa - scrive la sportiva - io e Flavia Pennetta ci siamo trovate a New York, a giocare la finale degli Us Open. Abbiamo realizzato il sogno per cui avevamo lavorato da ragazzine quando all’Acquacetosa mangiavamo di nascosto il panino alla porchetta guardando ai poster di Di Caprio e Maldini»., infatti, le due campionesse italiane sono state le protagoniste della. Flavia ha vinto in due set (7-6(4) 6-2), ma è stata una grande festa per tutti. Roberta Vinci aveva interrotto il sogno di Grande Slam dipoche ore prima, causando una delle più grandi sorprese della storia del tennis. Flavia, invece, aveva dominatocon un 6-1 6-3.A fine match, durante la premiazione,, un autentico colpo di scena che ha reso ancora più storica la giornata per il tennis italiano.