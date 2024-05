Richard Gasquet, chi è il prossimo avversario di Sinner al secondo turno del Roland Garros: età, carriera, vita privata

di Redazione web

Vittoria di Jannik all'esordio a Parigi sull'americano Chris Eubanks con il risultato di 6-3, 6-3, 6-4. Grande prova per l'azzurro che è sembrato in ottima forma, anche se dopo la gara ha dichiarato di non essere al 100%. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet, tennista di grandissima esperienza. Il match valido per il secondo turno del Roland Garros è fissato per mercoledì 29 maggio. Vediamo insieme chi è il tennista francese.

Richard Gasquet, chi è

Richard Gasquet, nato il 18 giugno 1986 a Béziers (ha 37 anni), è un noto tennista professionista. Sin da giovane, ha mostrato un talento precoce per il tennis, diventando uno dei giocatori più promettenti del suo paese. La sua carriera è stata segnata da numerosi successi sia nel circuito junior che professionale.

La carriera

Gasquet ha iniziato a farsi notare nel mondo del tennis da giovanissimo, vincendo il titolo junior agli Open di Francia nel 2002. La sua abilità e il suo stile di gioco elegante, caratterizzato da un rovescio a una mano considerato tra i migliori del circuito, gli hanno permesso di fare rapidamente il salto nel mondo del tennis professionistico. Nel corso della sua carriera, Gasquet ha vinto diversi titoli ATP. Tra i suoi risultati più significativi, si annoverano le semifinali raggiunte a Wimbledon nel 2007 e agli US Open nel 2013.

Classifica Atp

Ha raggiunto la sua miglior posizione nel ranking ATP nel luglio 2007, classificandosi al numero 7 del mondo.

Vita privata

Richard Gasquet è una figura rispettata nel mondo del tennis non solo per le sue abilità in campo ma anche per il suo comportamento sportivo. Nonostante alcune difficoltà e infortuni che hanno rallentato la sua carriera, è riuscito a mantenere comunque una posizione di rilievo nel tennis internazionale. Da giovanissimo ha avuto una relazione con la collega Marion Bartoli (lui all'epoca aveva 14 anni). Gasquet ha avuto diverse relazioni nel corso della sua vita.

