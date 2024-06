Paolini vince contro Avanesjan e approda ai quarti del Roland Garros, sfiderà Rybakina: orario e dove vedere l'incontro

Il Roland Garros è arrivato ai quarti di finale sia per l'edizione maschile che per quella femminile. Proprio tra le atlete c'è un'Italiana, Jasmine Paolini che ha sconfitto nel quarto turno Elina Avanesjan in tre set. La russa è riuscita a vincere il primo set, ma poi si è arresa all'italiana che ha aumentato i ritmi nel secondo set in cui non ha concesso neanche un game. Poi nel terzo, la tennista italiana ha centrato la vittoria aggiudicandosi il parziale con il punteggio totale che recita 4-6, 6-0, 6-1.

Paolini ai quarti del Roland Garros

Jasmine approda così ai quarti di finale del Roland Garros dove affronterà Elena Rybakina, tennista russa classe 1999. che occupa la quarta posizione della classifica Wta. È la prima volta che la tennista di Castelnuovo di Garfagnana approda a un turno così importante di un Grande Slam. Il miglior risultato fino ad oggi è stato il quarto turno raggiunto agli Australian Open a inizio anno perdendo contro la fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaja.

Dove vedere Paolini-Rybakina e l'orario

L'incontro è stato organizzato per mercoledì 5 maggio dagli organizzatori del Roland Garros che, però, non hanno ancora reso noto l'orario. Nella giornata di domani verrà definito il tabellone del torneo i cui incontri sono disponibili in diretta televisiva su Eurosport che offre solo i migliori incontri della giornata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 18:36

