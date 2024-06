Paolini-Swiatek diretta 1-1: Jasmine annulla una palla break e pareggia

La finale del Roland Garros è qui con i tifosi italiani che spingeranno insieme Jasmine Paolini. La tennista azzurra è approdata all'ultimo atto della competizione per la prima volta nella sua carriera e affornterà niente di meno che la numero 1 al mondo Iga Swiatek. La polacca ha sconfitto Gauff nella semifinale in due set così come la ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana ha eliminato la giovane Andreeva, talento russo di 17 anni battuta 6-3, 6-1. La toscana poi scenderà in campo sulla terra rossa di Parigi anche domani nella finale del doppio femminile al fianco di Errani. Avversarie di questo ultimo atto Gauff e Siniakova.

Roland Garros, Paolini-Errani in finale nel doppio femminile

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA