Panatta-Bertolucci, scambio show sui social. «Per il compleanno ti regalo il pannolone». La risposta: «Lo ricicli? Sei squallido»

Hanno fatto sognare l'Italia negli anni Settanta. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, amici da sempre, non perdono occasione per punzecchiarsi sui social, mostrando un affiatamento rimasto intatto da quando sul rettangolo del campo da tennis portavano la squadra Azzurra a vincere la Coppa Davis (1976). A tirare in ballo l'amico è stato Panatta, che ha chiesto consigli per il regalo di compleanno da fare a Bertolucci: «Sono indeciso tra: maxi confezione di pannoloni; apparecchio Amplifon; 10 scatole di Prostamol; salvavita Beghelli», il tweet ironico dell'Adriano nazionale. «Caro Adriano - ha risposto Paolo - il tentativo di riciclare i regali ricevuti per il proprio compleanno è un gesto misero, squallido e sordido».

Volevo ricordare a tutti che il 3 Agosto è il compleanno di Paolo Bertolucci. Vorrei fargli un regalo e sono indeciso tra:

maxi confezione di pannoloni;

apparecchio Amplifon;

10 scatole di Prostamol;

salvavita Beghelli.

Si accettano consigli 😂😂😂😂😂😂😂 — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) July 27, 2022

Caro @AdrianoPanatta il tentativo di riciclare i regali ricevuti per il proprio compleanno é un gesto misero, squallido e sordido. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 28, 2022

Panatta-Bertolucci, l'amicizia dei tennisti

A chiudere lo scambio, stavolta solo social e non sul campo da tennis, ci ha pensato ancora Panatta: «Non male come risposta, stai migliorando. Tanti auguri (il compleanno di Bertolucci sarà il 3, ndr), gli auguri te li faccio adesso perché poi mi dimentica e ti offendi, perché sei permaloso». ll loro legame è stato raccontato recentemente dal documentario "Una squadra", prodotto da Sky. Tra i tanti aneddoti, anche quello della famosa rissa di Panatta in Spagna. «Domanda a Bertolucci che faceva in Spagna quando io stavo a fa’ a cazzotti con una tribuna intera - racconta Adriano nella serie -. Non è venuto a aiutarmi. Stava in tribuna e accudiva le nostre signore che svenivano preoccupate». La risposta: «Sinceramente ero anche contento, finalmente qualcuno che lo menava».

I due però, si sono voluti bene come fratelli. «Con Adriano c’è un legame indissolubile - ha raccontato Bertolucci -. A 13 anni eravamo già assieme. Ho dormito più volte in camera con lui che con mia moglie. Non ho mai avuto fratelli o sorelle, ma se dovessi pensare a un fratello per me è Adriano».

Musetti batte Alcaraz ad Amburgo e vince il primo torneo Atp della carriera. Chi è il 20enne talento del tennis italiano

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA