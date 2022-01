Panatta attacca Djokovic: «No vax? Mi ricorda il Marchese del Grillo»

«Djokovic deve spiegare al mondo perché non si può vaccinare. Se gli organizzatori non chiariscono bene i motivi dell'esenzione allora mi ricorda il Marchese del Grillo: 'Io so io e voi non siete un c***o'». Così Adriano Panatta a Radio Capital parla dell'esenzione concessa a Novak Djokovic per partecipare agli Australian Open.

L'ex tennista non risparmia il numero 1 al mondo del ranking e continua: «Se è allergico al vaccino non c'è niente di male, lo dica e venga spiegato - ha aggiunto Panatta -. Credo che se si partecipa ad un torneo si accettano le regole oppure ci si rifiuta dicendo 'io non vado perché non sono d'accordo'. Io feci il boicottaggio a Wimbledon... ma erano altre motivazioni. Questo è un caso diverso, c'è un problema sanitario, la vita negli spogliatoi diventa un po' promiscua, ma non si può scegliere contro chi giocare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 19:58

