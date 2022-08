Nicola Pietrangeli al Castello di Santa Severa per la presentazione di "Una squadra"

“Una squadra” arriva nell’incantevole scenario del Castello di Santa Severa, per la presentazione del libro culto sugli anni dopo del tennis italiano negli anni Settanta e sulla storica vittoria della Coppa Davis per l’Italia. L’unica, in Cile nel 1976. Domenica 28 agosto, a dialogare sul libro ci saranno Nicola Pietrangeli, grande campione del passato e vincitore da capitano di quella Davis, l’autore del libro (edito da Fandango Libri), il produttore Domenico Procacci, e il giornalista di Leggo, Marco Lobasso. L’evento (ore 19, ingresso gratuito) fa parte del programma della rassegna estiva “Sotto il cielo del Castello di Santa Severa”, a meno di cinquanta chilometri da Roma.

IL LIBRO. Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Parliamo di tennis e il trofeo per cui si lotta è la Coppa Davis. La squadra è formata da quattro giocatori: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli. In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo una volta: nel ’76 contro il Cile. I cinque giocatori si raccontano liberamente a Domenico Procacci e dopo tutti questi anni non hanno più remore nel rivelare i segreti e le divisioni di una Nazionale scanzonata e indisciplinata ma che nonostante tutto, in quegli anni, è stata la squadra più forte del mondo. Intorno a quella finale si crea un vero e proprio caso politico, con enormi polemiche sull’opportunità di andare a giocare con i colori dell’Italia nel Cile del dittatore Pinochet. Le finali raggiunte ma poi perse sono nel ’77 contro l’Australia, nel ’79 contro gli Usa e nell’80 contro la Cecoslovacchia. Nelle prime due edizioni, ’76 e ’77, la squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli. A sua volta finalista nel 1960 e 1961, Pietrangeli verrà esonerato dalla sua stessa squadra dopo la sconfitta del ’77 in Australia. Lo considera tuttora un vero tradimento. È lui il quinto protagonista della nostra storia. Una Squadra è la voce dei protagonisti di una delle storie più epiche dello sport nazionale. I 5 giocatori si raccontano liberamente a Domenico Procacci e dopo tutti questi anni non hanno più remore nel rivelare tutti i segreti e le divisioni di una Nazionale scanzonata e indisciplinata ma che nonostante tutto, in quegli anni, era la squadra più forte del mondo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 13:07

