Next Gen ATP Finals 2022, Musetti e Passaro in corsa per il titolo di miglior Under 21

di Fabrizio Ponciroli

Cresce l'attesa per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022. Giunto alla quinta edizione (nel 2020 non si è disputato), il torneo dedicato ai migliori otto Under 21 del mondo del tennis si svolgerà dall'8 al 12 novembre all'Allianz Cloud di Milano e sarà in diretta su Sky Sport. La finalissima si disputerà sabato 12 novembre alle ore 21:00.

Next Gen ATP Finals 2022, assenti Alcaraz e Sinner

La scorsa edizione ha visto il successo di Carlos Alcaraz. Il fenomenale spagnolo non difenderà il titolo, avendo rinunciato a partecipare all'edizione 2022, esattamente come Jannik Sinner (vincitore nel 2019). Tuttavia, il talento non mancherà di certo. Hanno strappato il pass per partecipare al prestigioso evento tanti giovani fenomeni.

I partecipanti alle Next Gen ATP Finals 2022, due italiani in gioco

Testa di serie N.1 sarà Holger Rune, attualmente N.20 al mondo. Grande attesa per Lorenzo Musetti (N.25 nel ranking ATP), sicuramente, insieme al danese classe 2003 Holger Rune, il grande favorito per il successo finale.



Le regole delle Next Gen ATP Finals

Le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals non assegnano punti a livello di ranking ATP. Gli otto partecipanti vengono suddivisi in due gruppi: Gruppo A (con la testa di serie N.1) e Gruppo B (con la testa di serie N.2). Si qualificano alle semifinali i primi due tennisti di ogni gruppo. Si gioca al meglio dei cinque set ma, per portarsi a casa il set, bisogna arrivare a quattro game vinti (sul 3-3 spazio al tie-break). Una curiosità: niente giudici di linea. Ogni decisione viene presa esclusivamente dall'occhio di falco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 16:29

