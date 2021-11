I talenti giovanili italiani all'Accademia di Rafa Nadal in Spagna

Sui campi della Rafa Nadal Academy, a Maiorca, è andato in scena il "Master International" del Kinder Joy of Moving Tennis Trophy 2021 dopo quello riferito all’edizione 2020 (lo scorso anno non si era potuto disputare a causa della pandemia).

All’evento hanno preso parte i vincitori e i finalisti delle categorie 9-12 anni del Master italiano edizione 2021 insieme ai giovani degli altri 13 Paesi coinvolti dal grande circuito internazionale – ideato da Rita Grande - che celebra fair play, rispetto e amicizia. In una location esclusiva i ragazzi che si sono guadagnati questa esperienza hanno avuto anche l’opportunità di seguire gli allenamenti di un campione amatissimo come Rafa Nadal.

Per il “team Italia” in questo caso un successo, nel doppio femminile, ottenuto da Altea Cieno in coppia con l’ungherese Liza Laura Fizel (superando in finale Anna Nerelli e l’austriaca Hanna Stuhr), e tre finali: in categoria under 10 con Valentino Grasselli e la stessa Altea Cieno e nell’under 12 femminile con Anna Nerelli.

