Nadal su Djokovic: «Vaccino o meno, sarebbe bello potesse tornare a giocare gli Slam»

Rafael Nadal auspica un pronto ritorno del rivale Novak Djokovic nei tornei del Grande Slam. «Che sia vaccinato o meno, la cosa migliore sarebbe che Novak Djokovic potesse tornare a giocare», ha spiegato lo spagnolo, vincitore degli Australian Open, a cui il serbo non ha potuto partecipare non essendo vaccinato contro il Covid.

«Se Novak può giocare il Grande Slam senza essere vaccinato, è un bene», ha detto ancora Rafael Nadal in conferenza stampa, prima del torneo di Acapulco. «Influirà sulla sua stessa storia, indipendentemente dal fatto che possa giocare o meno. Non so se influenzerà i Grandi Slam... Ognuno prende le proprie decisioni e deve conviverci», ha aggiunto il maiorchino, detentore del record di maggior numero di vittorie negli Slam, 21 contro le 20 di Roger Federer e Djokovic.

