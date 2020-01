Australian Open: Nadal colpisce la raccattapalle, poi si scusa e la bacia Video

Rafael Nadal vola al terzo turno dell'Australian Open (battendo Federico Delbonis) ma con un imprevisto: nel corso del terzo e ultimo set del match con l'argentino c'è stato un curioso siparietto. Il numero uno del mondo ha infatti colpito per sbaglio una raccattapalle con una pallata e poi è corso a consolarla. La bambina ha trattenuto a stento le lacrime ma ha ritrovato il sorriso quando lo spagnolo le ha dato un bacio sulla guancia per rincuorarla. «Per lei non è stato un bel momento, mi sono spaventato perché la palla era davvero veloce, è stata coraggiosa - ha dichiarato Nadal nell'intervista sul campo al termine del match -. Mia moglie gelosa per il bacio? Non si deve preoccupare, tanto credo che dopo 15 anni non le interessi più tanto», ha concluso sorridendo il vincitore di 12 Roland Garros.

