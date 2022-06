Nadal eterno, vince a Parigi per la 14esima volta. È il 22° torneo dello Slam in carriera. «Continuerò a provarci in futuro»

Rafa Nadal ha battuto facilmente Casper Ruud e ha conquistato il 14° titolo a Parigi e il 22° Slam. Federer e Djokovic sono fermi a 20. Finale senza storia, il tennista norvegese è stato battuto con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-0.

Rafael Nadal a 36 anni si è aggiudicato il suo quattordicesimo Roland Garros sulla terra rossa di Parigi. Per Il maiorchino è il 22mo Slam, avanti di due sugli altri due grandi Federer e Djokovic. Nel corso della premiazione Nadal ha allontantano la parola ritiro che era cominciata a circolare poche ore prima della finale. «Ho ancora tanta energia, continuerò a provarci in futuro»»

La cronaca della finale

Terzo set

Nadal tiene facilmente il servizio, 1-0 e poi strappa il servizio all'avversario subito dopo al 30 (2-0). Nadal domina e in pochi minuti si porta sul 4-0, poi sul 5-0. Ruud al servizio sullo 0-5 senza più idee, servizio ceduto a 3-0 e apoteosi finale per Nadal.

Secondo set

Ruud tiene il servizio di apertura, 1-0. Nadal lascia a 15 l'avversario, 1-1. Ruud poi tiene il servizio e strappa a 15 il servizio al maiorchino, 3-1. Subito dopo Nadal strappa a sua volta il servizio a Ruud sfruttando l'unica chance sul 30-40 al termine di un lungo (e poco spettacolare) scambio da fondo con parabole altissime. Situazione sul 3-2 Ruud. Nadal tiene agevolmente il servizio, 3-3. Al game successivo Ruud ancora in difficoltà e costretto a cedere la battuta, 4-3 Nadal che tiene anche il servizio successivo (5-3). Al nono game Nadal strappa ancora il servizio all'avversario, sfruttando un doppio fallo finale (6-3 finale). Nadal avanti di due set a zero.

Primo set

Nadal tiene il primo servizio a 15, è va sull'1-0 poi strappa il servizio a 30 al norvegese al game successivo (dopo aver fallito una palla break). Ruud inizia a carburare al terzo game e a sua volta strappa il servizio all'avversario lasciato a 30 (Nadal aveva salvato una palla game sul 15-40). Subito dopo, però, nuovo break di Nadal che allunga sul 4-1, poi Ruud tiene il servizio (non senza qualche difficoltà) a 30: 4-2 per lo spagnolo. Nadal sale sul 40-0 al game successivo, controlla il ritorno del norvegese che ottiene due punti e si porta sul 5-2. Ruud tiene il servizio e si va sul 5-3. Lo spagnolo serve per il set, Ruud si porta sul 15-30 poi tre punti consecutivi e Rafa chiude il primo set.

Il giallo

Un giallo però sul futuro di Nadal agita la giornata. Con lo spagnolo che insegue, contro Casper Ruud, il 14/o successo sulla terra rossa di Francia, tra social e media locali è scattata una corsa di indiscrezioni su un possibile annuncio di ritiro da parte del maiorchino. Secondo i media francesi Nadal avrebbe chiesto agli organizzatori del torneo dello Slam di poter tenere una conferenza stampa aggiuntiva in cui secondo le voci avrebbe annunciato il suo addio. Ad alimentare ancora di più la cosa l'arrivo non previsto di Roger Federer.

Ma l'indiscrezione è stata smentita dallo staff del campione spagnolo, in particolare dal responsabile della comunicazione, Benito Perez-Barbadillo, che sull'account twitter ha scritto: «Le informazioni apparse su alcuni media in merito alla richiesta di una seconda conferenza stampa di Rafael Nadal sono completamente false». Il caso per il momento pare chiuso. Il maiorchino, 36 anni, anche in questi giorni ha ripetuto «non so se è il mio ultimo Roland Garros»: da anni il campione soffre di un problema alle ossa del piede che gli ha causato sempre molto dolore.

