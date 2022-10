Nadal papà, nato il primogenito del tennista. «Il parto in una clinica privata di Maiorca»

Rafael Nadal è diventato papà. Dopo essere diventato il tennista a vincere più slam nella storia, lo spagnolo ha ottenuto il successo più grande, vedendo nascere il suo primogenito. La moglie Maria Perello ha partorito sabato in un ospedale di Palma de Maiorca. I due sono diventi genitori per la prima volta, dopo 17 anni di relazione.

La nasciata in una clinica privata

«Sia la mamma che il suo bambino, nato alla 37a settimana di gravidanza, stanno bene», ha detto una fonte al Diario de Mallorca. Il parto è avvenuto in una clinica privata dell'isola, dove nelle ultime settimane la signora Nadal ha dovuto rimanere sotto osservazione e riposare completamente. La notizia del parto imminente era stata data lo scorso mese da "Hola!".

Nadal, che ha sposato la sua Maria nel 2019, aveva poi confermato in rumors in una conferenza stampa. «Se tutto va bene, diventerò padre - aveva detto il tennista -. Non sono abituato a parlare della mia vita privata. Non mi aspetto che la mia vita cambierà molto con l'arrivo di un figlio», le sue parole.

