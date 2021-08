Tennis, la preoccupazione di Murray: «Troppi giocatori non vaccinati»

Andy Murray ha espresso la preoccupazione che il gran numero di giocatori di tennis non vaccinati sia un problema crescente e che potrebbe minacciare la salute dell'intero circuito. Murray è stato vaccinato e ha anche toccato con mano la gravità del virus, avendo contratto lui stesso il Covid all'inizio dell'anno.

Murray si aspetta che la divisione durante i tornei tra vax e anti-vax si intensifichi in vista dell'Australian Open, dove è probabile che i tennisti vaccinati e non vengano trattati in modi diversi. "Prevedo che diventerà un problema nei prossimi mesi", ha detto Murray, che dovrebbe giocare contro la terza testa di serie Stefanos Tsitsipas agli US Open di lunedì.

"Le conversazioni per quanto riguarda l'Australian Open stanno già in fase molto avviata. I giocatori che sono stati vaccinati avranno condizioni molto diverse dai giocatori che non sono vaccinati" ha spiegato Murray.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 17:23

