Murray, rivelazione choc: «Il mese scorso forse avevo il coronavirus»

Il campione di tennis Andy Murray crede che potrebbe essere stato infettato da Covid-19 il mese scorso, secondo quanto ha raccontato in un'intervista alla presentatrice della CNN Christina Macfarlane, ma ora si è ripreso e si sente abbastanza forte da tornare al torneo di tennis se e quando riprenderà.



"Sono stato malato per due o tre giorni circa quattro settimane fa", ha spiegato Murray. "Quindi, in realtà, prima dell'inizio della quarantena. La maggior parte delle persone con cui ho parlato hanno avuto sintomi e si sono sentiti male, ma è abbastanza difficile sapere se si è effettivamente avuto il virus o meno. E ovviamente, il test dovrebbe essere fatto per le persone che si trovano situazioni gravi e lavoratori in prima linea del servizio sanitario nazionale". Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 09:56

