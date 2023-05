Mourinho e il suo staff alla finalissima degli Internazionali: Medvedev contro Rune, in attesa del Siviglia

di Redazione web

Nella finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico di Roma, ecco che spunta anche José Mourinho, con lo sguardo concentrato in attesa dell'inizio del match tra Holger Rune e Danil Medvedev, atteso per le 16 ma posticipato a causa del temporale che si è abbattuto sulla capitale.

In relax

Il tecnico della Roma, insieme a parte del suo staff, si trova nell'area lounge di Sport e Salute per assistere alla partita clou degli Internazionali, in cui si affrontano il numero 7, Rune, contro Medvedev il numero 3 del ranking Atp; chissà se Mourinho sta già pensando alla finalissima del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia per agguantare il trofeo di Europa League o per oggi si sta solo godendo un po' di riposo?

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA