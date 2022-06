Matteo Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon: «Ho il cuore spezzato»

Brutte notizie per Matteo Berrettini, l'anno scorso finalista a Wimbledon, ma che quest'anno non potrà partecipare al prestigioso torneo londinese dello Slam. Il tennista azzurro ha infatti annunciato, in un post su Instagram, che è risultato positivo al Covid-19 e non potrà dunque essere in campo: oggi Berrettini avrebbe dovuto affrontare Garin nel primo turno.

«Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19», scrive Berrettini. «Ho avuto sintomi influenzali e mi sono isolato negli ultimi giorni: nonostante non fossero sintomi gravi, ho deciso di fare un altro tampone questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza di coloro che sono coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che sento. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte: grazie a tutti per il vostro supporto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 12:17

