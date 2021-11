Matteo Berrettini, le Atp Finals potrebbero non essere finite: «Contro Hurkacz proverò ad esserci»

Matteo Berrettini non ha ancora mollato. Era solo ieri quando lo abbiamo visto in lacrime e in preda al dolore sul campo del Pala Alpitour di Torino. Ma il campione romano non sembra intenzionato a rinunciare alle Atp Finals così facilmente. La partita contro Zverev è stata archiviata, ma domani, alle 21:00, dovrebbe esserci il match contro l'ungherese Hurkacz e Matteo farà di tutto per esserci. Sui social, infatti, ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione.

«Il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale: vi farò sapere appena prenderò una decisione»: così Matteo Berrettini, su Instagram, ha aggiornato aggiorna sulle proprie condizioni, dopo l'infortunio addominale che ieri sera lo ha costretto al ritiro nell'esordio alle Atp Finals di Torino contro Zverev.

«Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera - aggiunge il tennista romano - e grazie mille per il supporto, in questi momenti è di grande aiuto». Berrettini dovrebbe giocare domani sera, alle 21, contro Hurkacz, ma se non dovesse farcela è pronto a prendere il suo posto Jannik Sinner.

