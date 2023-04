Matteo Berrettini, un altro infortunio: lesione agli addominali e forfait a Montecarlo. «Stavo tornando al mio livello...»

di Redazione Web

Niente da fare per Matteo Berrettini, alle prese con il torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione. Il tennista azzurro ha dovuto ritirarsi dal torneo per infortunio, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui: continua perciò il periodo nero di Berrettini, due anni fa in finale a Wimbledon, che però negli ultimi mesi sta facendo i conti con una serie impressionante di problemi fisici.

Berrettini dà forfait a Montecarlo

«Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile», scrive su Instagram Berrettini, che nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il danese Rune negli ottavi. «Sono molto triste nell'annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un pò di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte- scrive Berrettini nel post in inglese - Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili».

