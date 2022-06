Non si ferma Matteo Berrettini. Il tennista azzurro batte l'olandese Botic Van De Zandschulp, in due set con il punteggio di 6-4 e 6-3 in un'ora e mezza di gioco, e vola in finale al torneo Atp del Queen's di cui è campione in carica: Berrettini si è imposto in semifinale nonostante l'interruzione per pioggia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 16:52

