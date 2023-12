Matteo Berrettini cambia allenatore e si affida all'ex coach di Rafa Nadal: chi è Francisco Roig

di Redazione web

Sarà Francisco Roig ad accompagnare Matteo Berrettini in Australia. Il tennista romano ha scelto di affidarsi allo spagnolo, che l'ha seguito per una giornata di allenamento a Montecarlo, intanto per un periodo come prova. Roig ha fatto parte dello staff di Rafa Nadal dal 2005, l'inizio della carriera del maiorchino, fino alla fine del 2022. Numero 60 del mondo in singolare e 23 in doppio da giocatore, da allenatore ha seguito altri top player spagnoli come Albert Costa, Alberto Berasategui e Feliciano López, prima di dedicarsi a Nadal. E' stato anche vice-capitano della Spagna che ha conquistato la Coppa Davis nel 2009 e nel 2011.

Berrettini cerca il riscatto

Berrettini, primo italiano a qualificarsi per due edizioni delle Nitto ATP Finals e a raggiungere la finale a Wimbledon, in un primo momento era orientato verso lo svedese Thomas Enqvist. Ma l'ex numero 4 del mondo non sarebbe potuto partire per la stagione australiana a causa di complicazioni di salute, seppur non gravissime. Un fattore che avrebbe spinto l'azzurro a fare valutazioni diverse.

In questo nuovo inizio, Berrettini ripartirà dal torneo di Brisbane, che in un curioso incrocio di destini sarà anche il primo torneo di Nadal dopo un anno di assenza per la lesione all'iliopsoas, il flessore dell'anca, e la relativa operazione della scorsa estate. Quest'anno Berrettini ha giocato appena 23 match nel circuito maggiore con un bilancio di 12 vittorie ed 11 sconfitte.

L'addio a Santopadre

Al momento di annunciare la fine anticipata della stagione, Berrettini ha comunicato anche la fine della collaborazione con il coach Vincenzo Santopadre. Insieme hanno condiviso la gioia per la prima vittoria in singolare di un tennista italiano alle Nitto ATP Finals, nel 2019, e per gli storici traguardi di Berrettini, primo italiano a giocare almeno una volta tutti i quarti di finale Slam. Con Santopadre accanto, Berrettini ha toccato la posizione di numero 6 nel ranking ATP dopo la semifinale all'Australian Open 2022. Ovvero il terzo miglior ranking di sempre per un italiano.

