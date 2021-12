Manuel Santana, l'ex tennista morto a 83 anni: fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon

Tennis in lutto per la scomparsa di Manuel Santana. Il primo tennista spagnolo a vincere Wimbledon è morto oggi, all'età di 83 anni.

Tennis, morto Manuel Santana

Manuel 'Manolo' Santana ha vinto quattro titoli importanti nel singolare: gli Open di Francia nel 1961 e nel 1964, gli Us Open a Forest Hills nel 1965 e Wimbledon nel 1966, indossando una maglia del Real Madrid. «Il suo amore per il club lo ha ispirato a vincere Wimbledon nel 1966 con la maglia dei 'blancos', rendendolo il primo tennista spagnolo a imporsi nel torneo inglese», ha scritto il club sul proprio sito web. Ha anche vinto la medaglia d'oro nel singolare e l'argento nel doppio a Città del Messico nei Giochi del 1968, dove il tennis è stato incluso come evento dimostrativo. Ha capitanato la Spagna in Coppa Davis fra il 1980 e il 1985 e di nuovo fra il 1995 e il 1999. I media spagnoli hanno riferito che Santana soffriva del morbo di Parkinson e viveva a Marbella, in Andalusia.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Manolo Santana.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 11, 2021

Manuel Santana, Nadal: «Amico e punto di riferimento»

«Grazie mille volte per quello che hai fatto per il nostro Paese e per aver aperto la strada a tante persone. Sei sempre stato un punto di riferimento, un amico e una persona molto vicina a tutti», ha twittato Rafael Nadal, come lui spagnolo re di Wimbledon. «Ci mancherai».

Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos.

Nunca te olvidaremos! #manolosantana #santana #tenis #tennis #DEP pic.twitter.com/zKC2VejhHL — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 11, 2021

Manuel Santana, Pietrangeli: «Ho perso un fratello»

«Manolo è un fratello che mi è morto, non ci sono parole. Io non ho avuto fratelli e lo consideravo tale e ora so cosa vuol dire perderne uno». Queste le parole di Nicola Pietrangeli all'Adnkronos, sulla scomparsa del campione del tennis spagnolo Manolo Santana, grande amico oltre che avversario di Pietrangeli. «È stata la mia bestia nera se vogliamo, simpaticamente detto, ma poi eravamo solo amici. Oggi ho un grande dolore. Spero che tutti questi fenomeni che ci sono oggi si ricordino che c'è stata gente come Manolo Santana», ha concluso addolorato Pietrangeli.

