Luca Nardi, chi è il tennista che ha battuto Djokovic: 20 anni, LeBron James come idolo e la passione per il Napoli

Prima lo vedeva dietro la porta della sua cameretta, sotto forma di poster. Stanotte lo ha affrontato dal vivo, addirittura battendolo in tre set, agli Atp Indian Wells. Luca Nardi, pesarese, 20 anni (21 il prossimo 6 agosto), ha giocato contro il numero uno del mondo Novak Djokovic e riferimento da ragazzino che sognava di diventare tennista professionista. Nole è alto 188 cm, Luca 186.

Chi è Luca Nardi. La storia

Nardi appartiene alla nuova generazione di talenti del tennis italiano. Tutto è nato vedendo giocare suo fratello Niccolò alla Baratoff, dove si allenava. Lui andava con mamma Raffaella a prenderlo dopo gli allenamenti. La prima racchetta presa in mano a 7 anni sempre alla Baratoff (dove l’Italia, nel 2016, ha affrontato in Coppa Davis l’Argentina). Il calcetto con gli amici, la passione per basket e volley, Lebron James come idolo sportivo e il Napoli come squadra del cuore («Mio padre è napoletano», è il notaio Dario Nardi).

Il sogno Wimbledon

Luca Nardi è entrato nella storia a 14 anni e 10 mesi come il più giovane di sempre a conseguire punti nella classifica Atp. «Non me l’aspettavo - raccontò nel 2018 al Corriere Adriatico - ma quando ho visto che potevo starci ho cominciato a crederci partita dopo partita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 08:12

