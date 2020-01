Il Lemon Bowl lancia i talenti di Roma

Sulle orme di Matteo Berrettini. Il tennis romano si gode le vittorie del Lemon Bowl internazionale giovanile al New Penta di Daniele Rapagnetta e di Greta Petrillo, nella categoria under 14. Due talenti di primo livello su cui puntare per il futuro e che potenzialmente hanno la possibilità di conquistare gli scenari del tennis internazionale del futuro. Daniele Rapagnetta (allievo dei fratelli Piccari al Forum Sport Center di Roma ma tesserato Antico Tiro a Volo), in finale si è imposto su Alessio Pergola con il punteggio di 6-2 6-4: “Non poteva andare meglio. Sono soddisfatto di come ho giocato sin dal primo turno: sono cresciuto partita dopo partita e credo di aver meritato il successo. È la seconda volta che vinco il Lemon Bowl, qui mi trovo benissimo e sono sicuro che le emozioni vissute al New Penta 2000 le ricorderò per sempre”. Trionfa nel femminile Greta Petrillo (CT La Signoretta di Roma), che dopo aver conquistato il primo set per 6-1 ha approfittato del ritiro, dovuto alla febbre, di Beatrice Zucca: “Dispiace vincere una finale così, ma ho fatto il mio giocando un primo set ottimo come gli altri match del torneo. Fa piacere iniziare la nuova stagione in questo modo, mi dà tanta fiducia in vista dei prossimi impegni”. Aspettiamoli a un grande 2020. Giovedì 9 Gennaio 2020, 09:50

