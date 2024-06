Jasmine Paolini approda in semifinale al Roland Garros: battuta la russa Rybakina in tre set

di Redazione web

Altro grande traguardo per il tennis italiano. Dopo Jannik Sinner, l'Italia del tennis triofa anche nel femminile con Jasmine Paolini che stacca il pass per la semifinale del Roland-Garros. Impresa dell'azzurra che vince in tre set (6-2, 4-6, 6-4) contro la russa Elena Rybakina nei quarti di finale e accede al penultimo atto del Grande Slam parigino. Successo arrivato in poco più di due ore.

Jasmine Paolini in semifinale del Grande Slam parigino

La 28enne italiana raggiunge un traguardo molto prestigioso della propria carriera e mette un altro mattone importante nel percorso del tennis italiano.

Le parole di Jasmine dopo la vittoria

«Ero un po' troppo emozionata nel secondo set. Mi sono detto che lei è una grande campionessa e può succedere. Ho combattuto, non ho mollato e sono qui adesso a gioire. Sono rimasta concentrata ogni singolo punto, ho dimenticato quello che era successo nel secondo set. Anche andando avanti di un break non mi sono deconcentrata. Era la mia prima volta su questo meraviglioso campo, sono contenta di aver trovato la vittoria qui in uno dei tornei più importanti del mondo. Ringrazio tutti».

