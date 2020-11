Jannik Sinner vince l'Open di Sofia, battuto Pospisil al terzo set. E' il suo primo successo in un torneo Atp

Jannik Sinner vince il suo primo torneo Atp. Il giovanissimo italiano ha sconfitto Vasek Pospisil nella finale dell'Opne di Sofia, torneo Atp 250. L'Italiano è giunto alla vittoria dopo una partita molto tirata che si è conclusa solo al tie-break del terzo set. 6-4 3-6 7-6 il risultato finale a favore del giocatore italiano.

Sinner che ha scalato le classifica durante questa stagione è l'astro nascente del tennis nostrano. È il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP, ha "solo" 19 anni e quest'anno ha raggiunto anche i quarti di finale del Roland Garros dove è stato battuto da Nadal.

Sinner dopo la premiazione ha ringraziato il suo team, ad iniziare dal suo allennatore Piatti: «Ringrazio il mio team, che mi sta supportando in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Non fermatevi mai, c'è ancora una lunga strada davanti. Ma sono veramente contento di essere qui con voi, di condividere con voi tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme». Queste le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo nel torneo Atp 250 di Sofia. «Ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto sì che questo torneo si potesse giocare e grazie anche al pubblico, spero di tornare qui anche l'anno prossimo», ha aggiunto durante la premiazione, rivolgendo anche complimenti e parole d'elogio a Vasek Pospisil che lo ha strenuamente impegnato in questa finale: «So che in questo momento è dura per te, ma ti auguro di riuscire presto a conquistare il primo titolo Atp, un traguardo che sicuramente meriti».

Sinner dopo questa vittoria entrerà nella top 40 della classifica.

«Che talento Jannik Sinner!». Sono i complimenti di Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, per la vittoria del tennista italiano al torneo Atp di Sofia. «Una grandissima impresa del nostro enfant prodige che ha vinto gli Open di Sofia, diventando il più giovane italiano a conquistare un titolo ATP - prosegue Spadafora - Complimenti e avanti tutta Jannik»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Novembre 2020, 17:41

