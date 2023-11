Sinner contro Rune, tutte le combinazioni per andare in semifinale: dal quoziente set all'incognita Hurkacz

di Redazione web

Jannik Sinner sta vivendo un momento magico alle Atp Finals di Torino, con le vittorie contro il greco Tsitsipas e contro il numero 1 del mondo Djokovic (mai battuto prima in carriera). E questa sera alle 21 l'azzurro altoatesino si troverà di fronte un altro tennista che non è mai riuscito a battere, il danese Holger Rune, ultimo ostacolo tra Jannik e le semifinali delle Finals. Ma cosa dovrebbe succedere per far sì che Sinner possa qualificarsi?

Sinner in semifinale, le combinazioni

Ora è tempo di calcoli: nonostante la doppia vittoria infatti Jannik non è ancora sicuro della qualificazione matematica, per via del quoziente set. Sinner guida con due vittorie, 4 set vinti e uno perso, a seguire Rune (una sconfitta contro Djokovic in 3 set e una vittoria per abbandono contro il ritirato Tsitsipas) e Djokovic (che ha una vittoria, 3 set vinti e 3 persi). Il conto vede Sinner a +6, Djokovic a +1 e Rune a -3.

Decisive dunque saranno le ultime due sfide tra Sinner e Rune e tra Djokovic e Hurkacz (che ha sostituito Tsitsipas e non ha alcuna possibilità di qualificarsi).

Dove guardare il match

La sfida tra Sinner e Rune andrà in onda a partire dalle 21 su Rai2, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.

