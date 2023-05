Diretta finale Internazionali tennis, Rune-Medvedev: segui la partita live

La finale Rune-Medvedev chiude gli Internazionali BNL d'Italia. La super sfida al Centrale tra il danese e il russo è stata preceduta dall'ingresso in campo di Nicola Pietrangeli che ha consegnato il premio "Racchetta d'oro 2023" a Martina Navratilova, una delle più grandi di tutti i tempi del tennis. Dopo qualche rinvio per pioggia, i giocatori ora sono in campo.

Rune-Medvedev 5-7; 5-4

19:07 - Rune non affonda, il game è di Medvedev

19:04 - Medvedev in calo, sbaglia. Rune si porta sul 5-3

18:58 - L'ovazione del Centrale per Rune dopo un punto eccellente. Il danese risponde alzando le braccia al cielo, è amore con Roma. E' break contro Medvedev.

18:56 - Rune ci ha messo un po' ma il gioco è suo: 3-3

18:49 - Errore di Rune sotto rete, non da lui. Medvedev si porta sul 3-2

18:47 - Medvedev c'è dicevamo, batte i piedi e rimette le cose in ordine. Rune deve rifare tutto da capo.

18:42 - Medvedev c'è, stavolta non sbaglia.

18:41 - E' passata un'ora di gioco

18:40 - E' nel suo momento migliore Rune, siamo sul 2-0.

18:35 - Rientra in campo determinato dopo la delusione al termine del primo set, Rune tiene a zero Medvedev: 40-0. Che break!

18:28 - Il primo set è di Medvedev: break e 7-5. Rune si lamenta con il suo coach: «Sto giocando così male»

18:21 - Non c'è stato neanche il tempo di ammirare il raggio di sole sul Centrale che Medvedev si porta a casa il game

18:20 - Si va avanti così, altri 3 game per decidere il set

18:14 - Punto magico di Medvedev, Rune sorride e guarda il cielo: piovono colpi incredibili al Centrale.

18:12 - Errore a rete di Medvedev, il gioco è di Rune: 4-4

18:09 - Una parte del Centrale (romanista) applaude Mourinho presente in tribuna e inquadrato sui maxi schermi. L'allenatore della Roma è uno dei tanti vip presenti al Foro Italico.

18:06 - Si scrive finale, si legge equilibrio. A Medvedev il suo gioco.

18:03 - Game quasi a senso unico, 40:15: sorride Rune

17:58 - Due break point falliti da Rune, Medvedev ritrova la strada per tenere il game.

17:55 - Due giochi pari, Rune vince il game 40-15

17:50 - Medvedev conquista il game, un dubbio su un punto subito risolto dal giudice arbitro. 40-30 a Rune. Nella pausa il russo chiede più asciugami.

17:46 - Rune vince il secondo game 40-15

17:43 - Primo game a Medvedev, il russo lascia a zero Rune.

17:40 - Rune ha vinto il sorteggio, ha scelto di ricevere.

17:34 - Per la prima volta oggi, i giocatori sono finalmente in campo. Sono stati presentati dallo speaker e tra poco inizieranno il riscaldamento.

17:08 - E' arrivata la comunicazione ufficiale: in campo non prima delle 17:30. Nel frattempo il pubblico è tornato a occupare lentamente gli spalti

17:00 - E in attesa di puntare gli occhi sul campo, c'è tempo per dare un'occhiata ad altri vip presenti in tribuna. C'è Boris Becker, il grande ex tennista tedesco, ma anche Fedez insieme al collega Lazza. Entrambi stanno postando foto sulle story Instagram brindando con una misteriosa bevanda.

16:54 - Al Centrale, anche lui in attesa di vedere la finale tra Rune e Medvedev, c'è anche Mourinho. L'allenatore della Roma è ospite al Foro Italico (FOTO). Insieme a lui era atteso anche Dybala ma l'argentino ha preferito non venire a causa delle condizioni meteorologiche.

16:53 - Spalti vuoti, i tifosi si sono rifugiati all'esterno del Centrale per proteggersi dalla pioggia.

16:36 - Tornano i teloni in campo, gli addetti del Foro Italico coprono la terra rossa del Centrale. La pioggia sta aumentando d'intensità

16:35 - Si riaprono gli ombrelli, torna a piovere sul Centrale. I giocatori sono ancora negli spogliatoi. Si attendono comunicazioni in merito alle previsioni di gioco.

16:25 - Martina Navratilova legge un messaggio in italiano: «Molti sanno che ho passato un anno difficile, ma ora sto bene grazie. Sono grata per ovvie ragioni di essere qui con voi, il mio torneo qui è stato nel 1973... ullalà! Ho sempre amato mangiare il gelato, oggi forse no... Il tennis mi ha dato una vita sorprendete per la quale sono grata. Questo meraviglioso sport è abbastanza difficile, per questo è una scuola di vita. Insegna la pazienza, la perseveranza, l'essere giusti e umili. Nessun giocatore è più grande dello sport, e sarà sempre così. Anche se non ho mai vinto questo torneo, ho sempre amato venire qui. Perché mi sono sempre sentita a casa qui in Italia. Grazie dal profondo del mio cuoro, per tutti i ricordi del passato e anche oggi. Apprezzo questa giornata che ricorderò per sempre, grazie mille»

16:22 - Sul maxi schermo del Centrale le immagini delle grandi vittorie di Martina Navratilova, la campionessa nata a Praga nel 1956 premiata da Nicola Pietrangeli con la "Racchetta d'oro 2023". L'ex azzurro ha detto: «Quando Martina mi disse 'Smetto di giocare', io le risposi 'E allora io smetto di guardare'».

16:14 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il match tra Holger Rune e Daniil Medvedev inizierà, come comunicato dagli organizzatori, alle 16:30

Al via la partita tra Rune e Medvedev, i due "eroi" che hanno superato le lunghissime giornate al Foro Italico condizionate sì dal grande tennis ma anche dalla pioggia. La stessa che è caduta copiosa alle 14 sul Centrale, luogo prescelto per il big match tra il danese e il russo. Al termine della premiazione della finale del doppio maschile, non c'è stato neanche il tempo di festeggiare il monegasco Hugo Nys e il polacco Jan Zielinski. La coppia aveva battuto gli olandesi Botic Van de Zandschulp e Robin Haase col punteggio di 7-5 6-1. Ma nel momento della consegna del trofeo, una bomba d'acqua si è abbattuta sul Centrale. Fuggi fuggi generale e corsa nello stendere i teloni. Teloni che sono tolti dagli addetti ai lavori intorno alle 15:30. Da quel momento il meteo è stato molto più clemente, con addirittura attimi di sole.

Finale Internazionali tennis, dove vedere Rune-Medvedev

Rune è la vera sorpresa per i tifosi del Foro Italico. Il ventenne era un bambino quando Rafa Nadal e Novak Djokovic, protagonisti o uno o l'altro nelle ultime diciotto finali del torneo, mietevano successi a Roma; ora di fronte a Medvedev, Holger può provare a iscrivere il suo nome nel prestigioso albo dei vincitori. Dove sarà possibile vedere la diretta della partita? La partita verrà trasmessa in diretta televisiva in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Super Tennis. La diretta testuale web su Il Messaggero.it.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 19:06

