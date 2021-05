Internazionali Bnl d'Italia, bene Sinner, Travaglia e Mager. Fognini ko con Nishikori

Stefano Travaglia supera in un'ora e venti minuti il francese Benoit Paire, battendolo in due set con il punteggio di 6-4 6-3. L'italiano approda al secondo turno degli Open d'Italia dove affronterà il vincente tra Ruud e Shapovalov. Stefano Travaglia accede al secondo turno degli Internazionali Bnl di Roma. Il marchigiano, in tabellone grazie ad una wild card, al primo turno ha superato il francese Benoit Paire in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel corso della giornata scenderà in campo anche l'azzurro Lorenzo Musetti.

Subito fuori, invece, l'azzurro Fabio Fognini, che è stato battuto nel giro di due set al primo turno dal giapponese Kei Nishikori: il punteggio finale è di 6-3, 6-4. La partita è durata un'ora e 19 minuti. Match molto nervoso per Fognini, che ha anche rotto una racchetta durante il match: «Oggi semplicemente non ho giocato il mio miglior tennis - ha ammesso il ligure - e lui è stato migliore di me. Da Madrid a oggi ho perso un pochettino di condizione fisica. La caviglia? Forse è l'unica nota positiva di oggi, zero dolore - ha proseguito - Ho fatto fatica dopo la riabilitazione ma sono davvero contento perché non sento più dolore», così Fognini.

Professional performance 💪@keinishikori powers past Fognini 6-3 6-4 to set up a R2 meeting with Carreno Busta in Rome.#IBI21 pic.twitter.com/QwySayiPZT — Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021

Prosegue la marcia di Jannik Sinner. L'altoatesino - classe 2001 e 18° nella classifica Atp - ha superato al primo turno il francese Ugo Humbert. A Sinner bastano due set per imporsi sull'avversario, che attualmente è 32° nel ranking Atp. Il punteggio finale del match è stato di 6-2 6-4 per una durata di un'ora e 30 minuti. Ad attendere Sinner al secondo turno degli Internazionali di Roma c'è lo spagnolo Rafael Nadal.

Jannik Sinner sets a clash with the King of Clay in Rome R2 beating Ugo Humbert 6-2 6-4 pic.twitter.com/pFA4equ7Wl — We Are Tennis (@WeAreTennis) May 10, 2021

Anche Gianluca Mager vola al secondo turno degli Internazionali di Roma. Infatti, sulla terra battuta del Pietrangeli, Mager ha battuto l'australiano Alex De Minaur - che era il favorito del match essendo il n° 23 nel ranking Atp - in un'ora e 19 minuti. La partita si è conclusa nel giro di due set: il punteggio finale è di 6-4 6-3. Grande prestazione, quella dell'azzurro, che è stato bravo a rifarsi dopo il break del primo set, rispondendo a De Minaur con un controbreak. Mager è entrato nel main draw del torneo grazie a una wild card.

A first main draw win at Masters 1000 level for Gianluca Mager! 👏



The Italian wildcard beats de Minaur in straight sets in Rome 6-4 6-3.#IBI21 pic.twitter.com/guDpmwyE5e — Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021

