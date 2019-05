Fognini furioso: «Il direttore del torneo se ne dovrebbe andare...»

Quanto al match contro il greco, Fognini ha spiegato: «Lui è in un momento molto positivo e si è visto. Quando ho avuto le mie chance mi è sembrato di avergli regalato io la vittoria».

Venerdì 17 Maggio 2019, 12:18

Furioso Fabio Fognini . «Purtroppo il direttore del torneo è questo e dobbiamo tenercelo. Certa gente dovrebbe levarsi dai c...ni. È un mio pensiero e lo avevo detto già l'anno scorso».si scaglia contro il direttore degli Internazionali d'Italia,, dopo il ko agli ottavi con il greco Tsitsipas, secondo match giocato oggi dal ligure, a poche ore dal turno precedente. «Cosa avrebbe potuto fare il direttore? Non lo so, chiedetelo a lui», ha replicato stizzito Fognini in conferenza stampa.