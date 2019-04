Internazionali di Tennis Roma Maggio 2019: il segreto per incontrare i campioni )

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale la febbre per gli Internazionali di Tennis di Roma. Se siete dei veri appassionati di questo sport, starete già sicuramente preparandovi per godervi al meglio la manifestazione in programma dal 6 al 19 maggio prossimi. E come ogni vero tifoso, sperate di incontrare almeno uno dei grandi campioni che si sfideranno al Foro Italico. La missione non è semplice ma neanche totalmente impossibile: ecco qualche consiglio per portare a casa un selfie con i vostri beniamini. Una possibilità da non sottovalutare è quella di accedere ai campi secondari, dove i tennisti si allenano prima della gara. Se la pazienza è la vostra virtù, potreste anche decidere di stazionare nei pressi del lato nord del Campo Centrale: è da qui che i tennisti entrano ed escono per raggiungere l’autista. Infine, non è da escludere un incontro fortuito al Villaggio Ospitalità: anche i tennisti più forti al mondo si concedono un drink! Foto: Kikapress