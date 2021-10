Indian Wells, Berrettini si arrende a Fritz: salta il derby degli ottavi contro Sinner

Non ci sarà a Indian Wells l'atteso derby degli ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Se l'altoatesino ha fatto (concettualmente) la sua parte con la decisiva complicità di John Isner che si è ritirato, spalancandogli la strada del turno successivo, il 25enne romano, numero 7 del mondo, si è fermato contro Taylor Fritz, uno dei beniamini di casa, numero 39 della classifica Atp. Matteo, che aveva rinunciato al doppio - avrebbe dovuto giocare proprio in coppia con Sinner per fare le prove tecniche di Coppa Davis - per un fastidio al piede, ha dimostrato anche oggi di non essere al top della condizione, arrendendosi 6-4 6-3 in appena un'ora e 21 minuti di gioco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 22:53

