Il ritorno di Anna Floris, il Lazio l'ha rigenerata

Anna Floris è tornata. Dalla Sardegna al Lazio, con amore e voglia di giocare a tennis. E ha subito vinto.

Oltre 130 iscritti, sette regioni rappresentate, tanti tennisti in gara con un passato in classifica mondiale: l’Open Capri Watch dell’Accademia Tennis Napoli, giunto alla seconda edizione, si conferma l’evento principe di inizio 2020 in Campania. La prima occasione per tanti giocatori di livello nazionale di misurarsi agonisticamente e di programmare così gli altri mesi di stagione invernale, in tornei e campionati. L’Open Capri Watch nasce con la formula Rodeo (torneo in tre giorni e set a 4) da un’idea di Silvio Staiano, l’appassionato Ceo di Capri Watch, uno degli sponsor ufficiali della Federtennis, che tra i suoi testimonial vanta eccellenze mondiali come Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Marin Cilic. Staiano, insieme allo staff tecnico e dirigenziale dell’Accademia, ha progettato questo tipo di torneo, con un successo di partecipanti da record in Campania, in una data particolare come la seconda metà di gennaio.



Il vincitore femminile è appunto un nome di livello internazionale: la giocatrice sarda Anna Floris, già numero 129 del mondo negli anni del boom del tennis femminile italiano (Schiavone, Errani, Pennetta, Vinci) e vincitrice di 12 tornei ITF. La Floris, in classifica 2.2, ha battuto è sembrata rigenerata dalla sua nuova vita nel Lazio, al TC Viterbo, in veste tecnica ma anche di giocatrice, con il suo compagno Paolo Ricci. in finale la Floris ha superato la napoletana Lorenza Cuomo (2.7) 4-2 4-1. Nel torneo maschile titolo al napoletano Giovanni Cozzolino, punto di forza del New Torre del Greco in A1, vice campione campano assoluto in carica, che ha battuto in finale il sardo Marco Dessì, 2-4 4-1 7-2 (al tie break conclusivo). Ai due vincitori, oltre i premi del torneo, sono stati consegnati i tradizionali cronografi di Capri Watch, ormai griffe affermata e notissima nel mondo del tennis italiano e internazionale.



“Il Capri Watch Open sta diventando un appuntamento di livello nazionale – ha spiegato il direttore generale dell’Accademia Tennis Napoli Aldo Russo -, con tutte le regioni del Centro-Sud Italia rappresentante da team e da singoli giocatori, che scelgono la nostra struttura, compresa la Sardegna, con una giocatrice di livello mondiale come Anna Floris che ha onorato il torneo. L’idea di un appassionato come Silvio Staiano è stata vincente, un torneo Open in gennaio ha per il tennis grande importanza sia nella preparazione della stagione sia nei programmi agonistici, ecco la notevole partecipazione. Presto bisseremo l’evento, intanto ci godiamo un evento che nei tre giorni del fine settimana appena concluso ha portato quasi mille presenze all’Accademia. Una vera festa del tennis in Campania”. Lunedì 20 Gennaio 2020, 15:14

