Emma Raducanu, la “ragazza modello” nuova stella del tennis brilla all'Us Open: ha solo 18 anni

Famiglia, scuola e amici: le carta vincenti di Emma Raducanu, la nuova superstar del tennis britannico. Oggi, la 18enne giocherà i quarti di finale degli US Open: è diventata la prima donna a raggiungere almeno il quarto turno nei suoi primi due Grandi Slam, dopo Jennifer Capriati nel 1990. Un risultato eccezionale per un adolescente che ha lasciato la scuola solo pochi mesi fa, dopo aver completato i suoi studi di livello A.

Leggi anche - Protocolli Covid e tamponi, accolto il ricorso di Lotito: ecco cosa succede ora

Emma è figlia unica di padre rumeno e madre cinese, Ian e Renee, entrambi dirigenti finanziari. Nata a Toronto, a soli due anni si è trasferita con la famiglia a Bromley, nel sud-est di Londra. È cresciuta sostenendo i suoi due miti, una donna per ogni paese d'origine dei suoi genitori: Simona Halep e Li Na, che hanno vinto due tornei del Grande Slam a testa.

Come riporta il The Telegraph, il valore più grande che i genitori di Emma le hanno trasmesso è rimanere se stessa. I suoi genitori sono il motore, nel bene e nel male, di tante giovani stelle sullo stampo di Raducanu e spesso è anche la loro rovina, soprattutto se fanno pressione sul figlio per soddisfare le proprie ambizioni.

Ma, per fortuna, i genitori di Emma non sono così. Sono sempre stati attenti a garantire che il tennis fosse solo una parte della vita della figlia e l'hanno incoraggiata a provare molti sport diversi: danza classica, nuoto, equitazione, golf, sci, persino go-kart e motocross. Una varietà di sport che l'ha anche aiutata a mantenere la giovane Raducanu mentalmente fresca, impedendole di esaurirsi.

Ian e Renee hanno puntato molto anche sul valore dell'istruzione. Il liceo femminile selettivo che la campionessa ha lasciato di recente, il Newstead Wood a Orpington, si dice incoraggi gli studenti a essere automotivati. Il suo ethos è quello in cui tutti si danno da fare perché vogliono, piuttosto che perché costretti a farlo.

Il preside, Alan Blount, definisce Raducanu «una grande persona a tutto tondo. Tutto quello che fa lo affronta con determinazione, con duro lavoro, con impegno e lo dà al 100%». Parole confermate dai risultati degli esami di Emma: tre 9 e quattro 8 nei suoi GCSE, seguiti da un A* in matematica e un A in economia. Raducanu, infatti, descrive gli esami più recenti come «un po' una via di fuga per me, per avere un'altra cosa da affiancare al mio tennis. In realtà mi ha aiutato con la mia carriera in campo perché posso assorbire molte informazioni. In campo sono più astuto tatticamente di altri. Penso che tutti abbiano i loro punti di forza nel loro gioco e uno dei miei è essere mentalmente abbastanza acuto».

Il valore che la Raducanu ha mantenuto è anche l'umiltà verso i suoi coetanei che sembrano devoti e solidali con lei. Blount parla di come fosse «umile in quanto [era] fuori a esibirsi in questi tornei e poi [sarebbe] tornata e si sarebbe seduta di nuovo accanto ai suoi coetanei ... e non sapresti che forse la scorsa settimana lei era in Francia. Era sia popolare che laboriosa. Era una di tutti gli altri. I suoi amici erano al 100% dietro di lei. La cosa più accattivante di Emma è che ciò che vedi in televisione – il sorriso, il calore, il modo in cui parla dopo le partite e il divertimento – è tutto il suo essere genuino». La sua ex insegnante di matematica Sarah Sword concorda: "È semplicemente adorabile».

Questo, forse, è il punto cruciale di tutto: non importa quanto siano influenti i genitori, la scuola o gli amici di qualcuno, in ultima analisi quella persona deve ancora essere fedele a se stessa. Le difficoltà respiratorie che l'hanno costretta a ritirarsi contro Ajla Tomljanovic a Wimbledon quest'estate sono state almeno in parte causate dalla sua reazione all'improvvisa pressione opprimente di essere sotto gli occhi del pubblico. In genere, si scusava con il suo avversario il giorno successivo per non aver giocato fino alla fine.

«Stavo davvero cercando di godermi il momento ... volevo solo essere nel presente e prendere tutto», ha detto dopo aver sconfitto l'americana Shelby Rogers nel suo debutto all'Arthur Ashe Stadium lunedì. La tecnica è stata accreditata per aver aiutato i suoi compagni britannici Johanna Konta e Liam Broady.

Il feed del suo profilo Instagram è gioioso: divertente, spontaneo e scritto chiaramente nella sua mano da adolescente piuttosto che da un team di professionisti delle pubbliche relazioni. Le foto scattate in campo e negli spogliatoi con la sua squadra sono intervallate da scatti nei parchi londinesi con didascalie come «l'estate è finita».

E mentre la maggior parte dei suoi contenuti su Instagram sono legati al tennis, quanti altri sportivi avrebbero postato sulla loro eccitazione nel vedere il Golden Gate Bridge perché erano rimasti così colpiti dall'apprendimento della sua ingegneria a scuola e includevano le foto del suo designer Joseph Strauss e i progetti del progetto originale?

Lo sport professionistico è un luogo brutale, ma anche per questi standard, il tennis da singolare è qualcos'altro. Mette alla prova abilità, forma fisica e forza mentale come poche altre discipline: non c'è nascondiglio su un campo da tennis. Ma l'ex allenatore di Raducanu, Nigel Sears (padre della moglie di Andy Murray, Kim) non ha dubbi che lei abbia le carte in regola per farlo. «Francamente - dice -, penso che il limite sia il cielo. Dipende davvero da lei fino a che punto si spingerà».

Qualora arriverà il momento nella carriera della Raducanu in cui le cose non andranno così bene come ora, lei sembra più che attrezzata per affrontare quel tempo, perché la sua prospettiva è più ampia di qualsiasi cosa possa essere delimitata da linee tranviarie e tagliata in due da una rete.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA