Djokovic si allena prima della fine del lockdown in Spagna, il tennis club si scusa: «Colpa nostra, abbiamo frainteso»

Il campione di tennis Novak Djokovic ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra di aver ripreso gli allenamenti su un campo di Marbella, in Spagna, presso il tennis club Puente Romano. Le immagini si riferiscono a lunedì 4 maggio, il primo giorno in cui il governo iberico ha concesso agli atleti di tornare agli allenamenti individuali dopo il lockdown.

Solo successivamente la federazione spagnola di tennis ha rilasciato una dichiarazione per chiarire che i giocatori di tennis non potevano tornare in campo fino all'11 maggio, ma solo allenarsi individualmente fuori.



«Avevamo capito che gli atleti professionisti potessero allenarsi e abbiamo autorizzato il sig. Djokovic a utilizzare le nostre strutture. Dopo aver parlato con la federazione tennis ci hanno chiarito che avrebbe dovuto aspettare fino all'11 maggio per utilizzare il tennis club. Ci dispiace che la nostra errata interpretazione delle regole possa aver disturbato Djokovic, che era in buona fede», ha dichiarato con un comunicato il club Puente Romano, ponendo le sue scuse. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 09:52

