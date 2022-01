Djokovic, udienza terminata: attesa per il verdetto. Il serbo inserito nel programma degli Australian Open

La Corte federale australiana, chiamata ad esprimersi sull'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto, si è aggiornata in vista della sentenza che dovrebbe arrivare in giornata, comunque prima dell'avvio ufficiale degli Australian Open, in programma domani. Nel corso dell'udienza i tre giudici hanno ascoltato per diverse ore le argomentazioni del governo australiano, secondo il quale la presenza del numero uno del tennis mondiale, non vaccinato, rappresenterebbe un «rischio sanitario». Gli avvocati del serbo hanno invece definito la decisione delle autorità «irrazionale» e «irragionevole».

Il nome di Novak Djokovic compare nel «match schedule» della prima giornata degli Australian Open, in programma domani. L'organizzazione, che aveva già inserito in tabellone il numero uno del mondo in attesa della risoluzione della controversia sul suo visto, ha deciso di confermare la presenza del serbo che domani, dunque, dovrebbe debuttare contro il connazionale Miomir Kecmanovic nella sessione serale della Rod Laver Arena. Per vedere il giocatore in campo, però, bisognerà attendere la decisione dei giudici sul ricorso presentato contro il secondo ritiro del visto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 07:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA