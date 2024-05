Djokovic al Foro Italico con un caschetto da ciclista: l'ironia dopo essere stato colpito alla testa dalla borraccia

Un caschetto da ciclista in testa e la solita dose di ironia. Novak Djokovic è arrivato decisamente "protetto" dopo l'episodio di ieri sera, quando è stato colpito involontariamente da una borraccia caduta dallo zaino di uno tifoso che si era avvicinato dagli spalti per battergli il "cinque".

L'ironia di Djokovic

Nelle immagini girate da Ubitennis al Foro Italico, il campione serbo si ferma con dei tifosi a firmare autografi indossando un caschetto da ciclista oltre al cappellino. Un modo per esorcizzare quanto accaduto sul Centrale dopo la vittoria con Moutet. Poi sessione di allenamento sul campo 5: in campo tornerà domenica per il terzo turno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 13:53

