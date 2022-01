Djokovic, i legali svelano il motivo dell'esenzione dal vaccino: «Ha contratto il virus a dicembre»

Novak Djokovic svela il motivo della sua esenzione dal vaccino anti Covid: ha contratto il virus a dicembre. E' questa la versione dei suoi avvocati, in un documento depositato in tribunale a Melbourne dopo la bufera degli ultimi giorni: il campione di tennis e numero 1 del mondo, notoriamente contrario alla vaccinazione contro il coronavirus, è stato respinto dalle autorità australiane ed è a rischio la sua partecipazione agli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2022.

«Almeno tre giocatori dell'Australian Open hanno la stessa esenzione dal vaccino»

«La data del primo test positivo per la PCR Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021», si legge in un documento depositato dai legali di Djokovic presso il tribunale federale, che cerca di ribaltare l'annullamento del suo visto per entrare in Australia. Sulla questione si dovrà decidere nei prossimi giorni. Intanto Djokovic ha chiesto di poter lasciare il Park Hotel di Melbourne per potersi allenare: gli Open d'Australia dovrebbero iniziare lunedì 17 gennaio e il tempo stringe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA