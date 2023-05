Djokovic eliminato agli Internazionali Bnl: in semifinale a Roma ci va Rune

Dopo Carlos Alcaraz va fuori anche Novak Djokovic. Il tennista serbo viene eliminato ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia in corso a Roma da Holger Rune, n.7 del mondo, in un match interrotto per pioggia per oltre un'ora. Il danese vince in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. Sabato in semifinale affronterà il vincente del match Ruud-Cerandolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 16:58

