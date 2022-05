Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma. Batte in finale Stefanos Tsitsipas in due set con il risultato di 6-0, 7-6 in un'ora e 36 minuti. Il serbo si era imposto al Foro Italico per l'ultima volta nel 2020.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 18:13

