Djokovic batte Nadal (3-6, 6-3, 7-6, 6-2) e vola per la quinta volta in finale del Roland Garros

Novak Djokovic è per la quinta volta finalista del Roland Garros di Parigi. Ha sconfitto stasera in semifinale Rafael Nadal in quattro set, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 nella partita considerata una finale anticipata tra le due maggiori teste di serie del torneo. Per la finale parigina si è già qualificato Stefanos Tsitsipas, che nel pomeriggio ha superato il tedesco Alexander Zverev in cinque set nella semifinale delle 'nuove levè, e disputerà la sua prima finale in un Grande Slam.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA